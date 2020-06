Viceministro de Inversión Pública: “Es un crédito que no afecta la estabilidad económica”

La Paz, Bolivia

El viceministro de Inversión Pública, Gonzalo Quiroga, en entrevista con El Mañanero se refirió al crédito solicitado por el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) y que de momento estaría siendo frenado por la Asamblea Legislativa. Quiroga señalo que este crédito no afecta a la estabilidad económica del pais.

“Es un crédito rápido, es un crédito que no tiene condiciones es un crédito que no afecta la estabilidad económica, no tiene ningún condicionamiento como establecen ellos, en ese sentido del diferencial cambiario”, explico el viceministro.

Explico el procedimiento para solicitar este tipo de créditos a organismos internacionales, aseguro no son fáciles.

“Empezamos a negociar con los organismos internacionales, con los organismo se llega a un acuerdo de en tempos plazos tasas, etc., todas las condiciones se negocian, no son negociaciones fáciles o bastante ardua…”, señalo Quiroga.

Explico que una vez que se cuenta con la documentación de la negociación, este es enviado a la Comisión de Planificación de Diputados, luego a Senadores y posteriormente su promulgación, indico que de haber alguna irregularidad los documentos son devueltos, pero en este caso aseguro que no existirían irregularidades para dar continuidad al proceso.