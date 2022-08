Vicente Cuéllar, calificó como un “éxito” la primera jornada de paro en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

La primera jornada de paro en Santa Cruz fue calificada como un “éxito” por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, quien además denunció al Gobierno central de no tener voluntad de garantizar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023.

En esas líneas, pidió a la población no caer en la confrontación de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) quienes pretenden desbloquear, además, advirtió que las comisiones técnicas de socialización que inicia la tarde de este lunes, 8 de agosto, en Oruro, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), son parte de una estrategia de distracción, señaló el rector de la Uagrm.

No traten de enfrentar a un pueblo, traten de encontrar una solución, escribió en sus redes sociales, la autoridad académica. Foto: Facebook Vicente Cuellar..

“El paro es un éxito, la gente está cumpliendo disciplinadamente, le pido a la población que no responda a las provocaciones, esos intentos de desbloqueo, y no respondamos a las provocaciones, no buscamos enfrentamiento, el paro es para encontrar una respuesta a nuestro pedido, que es la realización del censo en 2023”, manifestó.