VIDEO: El joven padrastro de Neymar fue apuñalado en Cancún

México

Tiago Ramos, es un joven de 22 años, tiene una relación intermitente con la madre de Neymar, Nadine Goncalves, y sin lugar a dudas es un personaje que sigue dando de qué hablar, ya que ha publicado un video en su cuenta de Instagram, donde apareció ensangrentado, revelando a todos sus seguidores que fue apuñalado en un restaurante de Cancún, México.

Hace un par de días Tiago y Nadine viajaron a Cancún, escapando del entorno tóxico de Brasil, y así darse una nueva oportunidad para su relación. Sin embargo, no todo salió bien, pues fue en este lugar en el que fue atacado.

El modelo mostró en sus historias de Instagram el resultado de su enfrentamiento con tres hombres. "Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló", reveló Tiago.

Tiago llegó a ser futbolista, y militó, además, en el Ferroviario de Fortaleza de la Serie C del Brasileirao; pero luego decidió meterse de lleno a los eSports, y actualmente pertenece a 4k Easy Game, uno de los más famosos grupos de Brasil.



El gamer presume en sus redes sociales su gran aspecto físico, pues es un amante del gimnasio, y gracias a los miles de seguidores que tiene, este influencer ha llegado a compartir parte de sus rutinas de ejercicio. Pero eso sí, Tiago no olvida el amor que le tuvo al fútbol, ya que también ha compartido su fanatismo por el Real Madrid, gusto que tal vez no comparta con Neymar, ya que en sus cuentas ha mostrado fotos en el Santiago Bernabéu.