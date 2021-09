VIDEO: Gloria Trevi promociona su álbum "Nos volvimos locos" en medio de los problemas

Cargando...

Gloria Trevi ha sacado recientemente su álbum discográfico "Nos volvimos locos", días antes de ser acusada, junto a su esposo, Armando Gómez, por defraudación fiscal y lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La cantante habla de cómo fue su estancia en la cárcel, los señalamientos en su contra y lo difícil que fue salir de la tempestad.

"Cuando salí de la cárcel, no fui a explicarle a la gente lo que había dicho la justicia, que era inocente. Salí a trabajar, porque si no no iba a avanzar nunca. Fue renacer, levantarme. Ahora que estoy arriba puedo compartir esta historia porque quizá pueda hacer bien"

La intérprete estuvo en prisión casi cinco años acusada de abuso de menores. En 2004, un juez revisó su caso, fue absuelta de todos los cargos y reconocida como víctima de maltrato por parte de su ex pareja, Sergio Andrade.

"Llegué a este sujeto con 17 años pero luego me hice adulta, dicen. No, no te conviertes en un adulto normal. Yo era más fuerte a los 15, rebelde y feminista, que a los 30 anulada y rota. Te van rompiendo de a poquito. La gente critica el silencio, pero así nos enseñan: te pego porque te quiero", dijo.

La diva mexicana menciona que cuando tenía 20 años no se sentía "bonita", pero ha aprendido a aceptarse, sentirse orgullosa de la persona en la que se convirtió y amar cada parte de su cuerpo.

"No me gustaban mis piernas, las veía gordas, talvez porque eso era parte de lo que me decían para hacerme sentir que no valía. Ahora, miro estas piernas que me han mantenido de pie y estoy orgullosa", comparte.

Luego de ser exonerada, Gloria Trevi decidió que no volvería a enamorarse, "que iba a ser una hija de la chingada"; sin embargo, esta idea cambió cuando conoció a su ahora esposo Armando Gómez.

"Dije que no volvería a enamorarme... cuando vea a un cabrón que esté bien bueno, le voy a decir, tú a la cama y adiós, pensaba. Pero entonces vi a Armando, que ahora es mi esposo, y fue de la cama a la boda. Me salió mal lo de ser mala", comentó.