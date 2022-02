[VIDEO] James Blunt revela el perturbador y verdadero significado de su éxito ‘You’re Beautiful’

Cargando...

Reino Unido

El cantante británico James Blunt puso fin a las especulaciones y reveló cuál es el verdadero y perturbador significado de su gran éxito “You’re beautiful”, 20 años después contó en qué se inspiró para hacer este tema, el cual fue un hit mundial en el 2005 y aseguró que no se trata de una canción romántica como muchos creen.

Blunt relató que la canción de “You’re beautiful” está inspirada es una aterradora historia. "Trata de mí acosando a la novia de otro hombre en el metro mientras voy drogado", dijo durante una entrevista en el programa de la cadena de televisión ITV 'The John Bishop Show'.

Aunque la canción no es de amor, reveló que le parece gracioso y bonito que pongan la canción en las bodas para bailar el vals.

Cargando...

Previamente, el músico ya había revelado algunos detalles de su composición. En una entrevista para The Guardian, Blunt confesó que la chica que vio en el metro era su ex novia, quien estaba acompañada por su nueva pareja. “Nuestras miradas se encontraron, pero pasamos de largo y me fui a casa”, dijo el cantante y agregó que había escrito la letra en solo dos minutos.

El éxito de 'You're Beautiful', fue lanzado en 2005 como el tercer sencillo de su álbum debut 'Back to Bedlam', situó a James Blunt en el mapa e hizo que el disco se convirtiera en número uno en ventas en países de todo el planeta.

Esto es algo que durante años se desconoció, al punto de que You're Beautiful llegó al número 1 en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Noruega, los Países Bajos e Italia cuando se lanzó en 2005, y se convirtió en una canción típica para abrir el baile en las bodas en Reino Unido.