VIDEO: Por lo que tuvo que pasar Marc Anthony para superar su tartamudez

Considerado uno de los mejores exponentes del género salsa, Marc Anthony ha logrado consolidarse como uno de los mejores cantantes de habla hispana, considerado que el español no es su idioma materno, sin embargo, lo aprendió muy bien y ahora lo habla con gran fluidez.

Pero hubo unos años en los que se enfrentó a uno de los trastornos del lenguaje más delicados, como es el de la tartamudez, algo que lo acompañó durante mucho tiempo, inclusive cuando empezó su carrera como cantante.

En una entrevista el cantante contó cómo fue que vivió este episodio de su vida y cómo la música y el canto le ayudaron a superar su problema.

“Yo era tartamudo, me costaba mucho, mucho hablar cuando niño y cuando cantaba se me quitaba. Empecé a cantar con papi a los tres años y aún no pudiendo decir y termino una canción con él y que te miren y que te digan que están orgulloso de ti”.

Finalmente, declaró que le debe mucho a la música, es por eso que pone mucha dedicación a cada una de las producciones que publica.

“Le tengo respeto a lo que es el arte de la música y me dio vida, mi forma de expresarme cuando ni podía pedir una hamburguesa o lo que sea. La música cambió mi vida para siempre y no fue por ser famoso, fue por necesidad. Terminé protegiendo mi arte, lo que Dios me dio, por eso cada disco, cada letra, cada arreglo parecen diez años porque le tengo que entregar lo que me ha dado a mí, una vida”.