VIDEO: Profesora estalla al hablar de política con un alumno

Todo empezó a raíz de una diferencia de ideologías políticas que se dio dentro de un aula en la materia de historia. De ahí surgió la discusión sobre las buenas y malas prácticas de la docencia en Argentina, y condenaron el comportamiento de la maestra de este episodio que se mostró violenta con uno de sus alumnos tras debatir sobre la política en su país, y muchos se preguntaron ¿Qué fue lo que ocurrió?

Este caso a llegado a plantearse como adoctrinamiento de parte de la profesora a sus alumnos. El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte” de la Ciudad Evita, La Matanza, Argentina, momento de la clase que fue grabado por uno de los alumnos, quien escondió su celular para poder capturar lo que pasaba.

Esta discusión que se ha hecho viral, se dio porque el alumno pensaba completamente distinto a la profesora sobre los gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri. ¿No hubo tolerancia? ¿No fue un debate? De acuerdo a medios locales, la profesora se molestó por la postura del alumno, pues ella criticaba a Mauricio Macri, ex presidente de Argentina. Casi sin dejarlo hablar y gritando, la profesora refutaba todo lo que el alumno refería.

“¿Qué te crees, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”, dijo la profesora. "Venir acá y comer esta porquería -señala varios snacks- porque te lo da el Estado, anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada, anda. ¿Sabes cuánto sale la cuota de una escuela técnica privada? Diez lucas para arriba, ¿Tiene tu papá para pagar esa cuota? Eso es lo que dejó Macri", dice la profesora.

El alumno no se quedó callado y aseveró algo sobre Macri, pero la docente lo vuelve a interrumpir. Entre gritos expresando:

"Perdió, gracias a Dios perdió" refiriéndose a Macri. "Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos ¿Entiendes o no? ¿Piensas que el pueblo es boludo?", dijo la docente entre gritos.

"Creo que sí porque votan a una vicepresidenta que tiene causas", respondió el joven. Ante la polémica y tensión que se vivió en el salón de clases.

A todo esto después de lo ocurrido y habiéndose viralizado esta polémica en torno a la política argentina, la docente en una entrevista comentó que tenía miedo de ser expulsada del trabajo.

“Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado. Agregó además que el alumno no se graba cuando dice '’yegua Cristina’'', dijo la profesora, quien según los informes fue suspendida de la escuela.