Video: Un agente de la Patrulla Fronteriza rescata a un niño migrante abandonado en la frontera

EEUU

A lo lejos del camino de terracería se adivina una silueta humana. El conductor de una camioneta que pasa por ahí capta en video la escena desoladora en la frontera al este de la ciudad de Río Grande, Texas, con una cámara que parece estar a la altura de su pecho.

A medida que el vehículo avanza se revela la figura de un niño que camina solo en medio del desierto. El día está nublado y los limpiaparabrisas de la camioneta están encendidos. El agente de la Patrulla Fronteriza orilla la camioneta y desciende tras hacer un alto total.

Un niño de piel morena y cabello negro sale a su encuentro. Su estatura no rebasa el pecho del agente, cuya cámara corporal queda a la altura de unos ojos castaños hinchados por el llanto.

-“¿Me puede ayudar?”, implora el menor mientras camina hacia el hombre.

-“¿Eh?”, dice el agente, quien no parece alcanzar a escucharlo.

-“¿Me puede ayudar?”, repite el niño.

-“¿Qué pasó?”, responde el agente.

-“Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”, explica el niño sin poder contener las lágrimas.

-“No sabes dónde están, ¿te dejaron solo?”, continúa el oficial.

-“Pues claro, me dejaron botado, solo”, reitera el menor.

-“¿No vienes con mami o con papi o con alguien?”, pregunta el agente.

-“¡Nadie, yo venía en un grupo que venía… y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio!”, exclamó el pequeño.

-“¿Te dijeron que vinieras aquí a pedir auxilio?”, quiso saber el oficial.

-“No, yo vengo, porque si no, ¿a dónde me voy a ir?, tal vez me pueden robar, secuestrar o algo y tengo miedo”, respondió el niño.

-“¿Tienes miedo?”, preguntó el hombre.

-“Sí”, afirmó sollozando.

-“Ok. Ahorita hablamos, ¿ok?”, prometió el agente.