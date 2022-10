[VIDEO] Violento atraco a un punto internet; se llevaron Bs. 3 000 y celulares

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Delincuentes ingresaron a robar a un punto internet y se llevaron 3 mil bolivianos, además de teléfonos celulares. El crimen ocurrió cerca al mediodía de este lunes, 10 de octubre, en la zona de La Pampa de la Isla.

“Me encañonaron y me dijeron que me quede callado porque sino me iban a disparar”, relató el administrador del local y aseguró que los mismos tenían acento colombiano.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los malhechores cometieron el robo para posteriormente darse a la fuga abordo de una motocicleta.

En las imágenes se observa como los sujetos llegan al establecimiento al promediar las 13:44, uno de ellos ingresa directamente a robar los celulares de los clientes y posteriormente se va hasta el administrador del local y con arma en mano le exige que entregue el dinero a su cómplice.

Cargando...

Lo llamativo es que también le roban el celular un menor de edad que se encontraban acompañando al encargado. De igual manera, se observa que al momento de escapar uno de los malhechores apunta con un arma en dirección al punto internet luego de que les lanzaran un objeto.

En tanto, la Policía realiza las investigaciones para poder capturar a los delincuentes.