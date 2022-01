Villarroel niega haber sido abogado de Arturo Murillo; Cox fue destituido supuestamente por haberlo contratado

El abogado Augusto Villarroel, negó este jueves a través de una publicación en sus redes sociales, haber sido defensa legal de la familia del exministro de Gobierno Arturo Murillo, polémica que provocó la presunta destitución del exviceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, debido a su contratación en la repartición estatal.

Según el abogado, una sola firma emitida en algún acta de allanamiento no sería un elemento que compruebe que fue la defensa legal de la familia de Murillo, además aclaró que él firmó un documento como testigo de actuación y no como abogado.

“Una sola firma mía en un acta de allanamiento, no demuestra ese extremo, ya que mi persona firmo como testigo de actuación de Mireya Murillo, nunca firme como Abogado sino como testigo que evidenció que ella pudo sacar sus perros y su ropa de ese domicilio en el que vivía, cuando algunos efectivos policiales no respetaron sus derechos al no dejarle sacar nada”, aseveró Villarroel.