"Violador en serie": Perseguido y capturado cuando pretendía escapar

Quillacollo, Cochabamba

La Policía del municipio de Quillacollo detuvo a un hombre acusado de violar a varias jóvenes, captaba a sus víctimas a través de redes sociales, ofreciéndoles trabajo. Las citaba, dopaba y abusaba sexualmente, además les robaba sus pertenencias.

Realizaba publicaciones en las plataformas de Facebook o WhatsApp ofreciéndoles trabajo, que consistía en la atención de una florería. En los anuncios remarcaba, "ingreso económico seguro", citaba a las víctimas en el centro de Quillacollo y otros lugares públicos, donde les ofrecía un jugo, para luego las llevaba hasta zonas alejadas.

"Citaba a sus víctimas en las paradas de trufis del municipio de Quillacollo y otros lugares públicos donde arribaba con su motocicleta deportiva. Ya en el lugar realizaba la compra de jugos y otras bebidas, convenciendo a sus víctimas de ir a otros lugares más privados, entre ellos plazas, parques, en el trayecto les hacía beber este jugo", indicó el Comandante Regional del Valle Bajo, Cnl. Gilmar Quilla.

Entre sus pertenencias encontraron medicamentos usados para adormecer a sus víctimas, como Septiquin de 500 gramos, Novadol, Nefiran, Maxibiotic, Clonazepam y benzodiacepinas, el acusado fue identificado por 5 víctimas. En su celular la Policía encontró varias selfies con sus víctimas dopadas, que se encontraban casi desnudas.

El acusado fue aprehendido en la avenida Santa Cruz, cuando escapaba, fue capturado luego de una persecución, donde uniformados lo persiguieron por varias cuadras. Finalmente lo sometieron, enmanillaron y trasladaron hasta dependencias de la policía, la gente reaccionó sorprendida y asustada ante el escándalo.

Relato de una víctima

"Me ofreció trabajo donde yo vendía salteñas, estaba con mi amiga y nos dio tarjetas. Nos citó a la calle Bolívar, en plena esquina, a las 18:00 pero llegó a las 19:00. Compró de la agencia dos refrescos pequeños, estaba con una mochila negra y un bolsón verde de mercado. Incluso me pidió una fotocopia de mi cédula de identidad, me llevó hasta el Prado y me invitó el jugo. Al principio lo sentí muy picante, después lo eché", relató la joven.

La víctima contó que el hombre le preguntó ¿Por qué quiere usted el trabajo? La joven indicó que es mamá soltera y necesita un ingreso seguro para poder mantener a sus dos hijos. "¡Nos está esperando la señora! Hay que ir, entonces yo me subí a la moto, avanzamos y se detuvo a comprar latas de cerveza, quería que consuma eso más, pero no tomé nada, perdí la conciencia", dijo.

La mujer fue abandonada a la altura del kilómetro 11, el acusado por el delito de violación le sustrajo todos sus objetos de valor. "Me quedé sin el sustento de mis hijos, se lo llevó todito. Él me ofreció un sueldo de 2.300 bolivianos, me aseguró que habría paga incluso si trabajaba los fines de semana", concluyó.

El abogado de una de las víctimas, Dr. Eduardo Mérida, dijo que no descarta que hayan más mujeres que cayeron en sus redes, espera que esta jornada se realice su audiencia de medidas cautelares. Las mujeres una vez dopadas eran llevadas a un residencial, motel o lugares alejados y silenciosos, donde procedía a abusarlas.

"Ayer cuando este sujeto era conducido a la Fiscalía a declarar, escapó de manos de la Policía, realizó una maratónica carrera de 300 metros, es muy peligroso, un sujeto que el día de hoy debe ir a la cárcel", aseguró el jurista.