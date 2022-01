Viral: Funcionario de la UMSS maltrató a una estudiante le dijo que “cierre el pico” y que es “tonta”

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La agresión verbal ocurrió la mañana de este jueves 13 de enero, un funcionario de Servicio Social de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) maltrató a una postulante a la beca comedor.

El en audio se escucha como le dice a la estudiante y su mamá que "cierren el pico", que le exaspera que "sean tan tontas", incluso llega a remedarlas. La discusión inició porque ellas pidieron su identificación para dejarlo entrar a su casa a realizar la inspección.

“Me hacen tardar, estoy haciendo mi trabajo (…) No tengo tiempo para estarles abrazando y estar con sus tonterías (…) No es normal que sean tan tontas, no es normal, te estoy volviendo a repetir por tercera vez, quieres cerrar el pico y que acabe la visita o quieres seguir discutiendo”, se escucha decir al funcionario de Servicio Social, Rolando Sejas.

El audio grabado por la estudiante se hizo viral, en esta se oye como el trabajador administrativo de la UMSS, maltrata verbalmente a una postulante al comedor universitario y su mamá, la Jefatura de Departamento de Servicio Social de San Simón decidió suspender al funcionario de las visitas e instruyeron brindar un trato respetuoso y cordial a los estudiantes.

“Eres una maleducada y eso voy a colocar en el informe, me han gritado, insultado, amenazado y me estas agrediendo, no estoy para esas cosas” le dice el administrativo, a lo que la estudiante responde pidiendo que cese la agresión y pide su credencial. Sejas responde indicando “Ya, las dos entonces, amenaza, la madre no quiere dar datos, ella me está diciendo cual es mi trabajo”.

La madre y la estudiante de la Facultad de Arquitectura de Diseño de Interior y Mobiliario indicaron que recibieron agresiones desde que llegó, incluso intentó que firmaran una hoja en blanco, las discriminó diciéndoles “personas como ustedes, no nos dejan hablar”.

“Me dijo tonta, a mi mamá le dijo cállese, en ningún momento no nos dejó hablar, nos dijo personas como ustedes no nos dejan hablar, no sé a qué se habrá referido, porque no me siento diferente a él (…) No soy la única víctima”, contó la estudiante.

El funcionario de Servicio Social de la UMSS, Rolando Sejas, dio a conocer su versión de lo ocurrido y al final pidió disculpas. Su audio donde actúa de manera prepotente se viralizó en redes sociales.

“Me he disculpado y ella también se ha disculpado. No actuaron de buena forma, hubo maltrato de ambas partes (…) El hecho de ser funcionario no significa que nos pueden insultar, denigrar que nos pueden acusar de algún delito tan fácilmente, y solo por ser funcionario nosotros siempre tenemos la culpa, eso no me parece”, indicó el administrativo a la Red Uno.

El funcionario indicó que la madre de la estudiante estaba sin barbijo y presentaba todos los síntomas de Covid-19. Añadió que indicó tanto a la madre y estudiante que se retiraría y la visita sería virtual sin perjudicarlas.