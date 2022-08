Wilmer Nina: “Yo también me siento afectado, así como la mujer que perdió a su hijo”

Santa Cruz, Bolivia

Durante la audiencia, Wilmer Ramiro Nina Rojas (42), hizo uso de la palabra e insistió en que él no fue la persona que conducía el vehículo que atropelló al menor de 13 años, pues iba como pasajero.

“Tuve que pedir mi alta, por temor, porque han ido señor juez a mi casa a amedrentar, a escribir asesino, en las redes sociales me han denigrado, con ese fin me he presentado, mire cómo ha dejado mi movilidad tengo que resarcir ese daño, yo también me siento afectado, así como la mujer que perdió a su hijo, manifestó Nina, principal acusado de conducir el vehículo que acabó con la vida del niño, Ronald Vaca Carrasco, en el municipio de Montero, Santa Cruz.