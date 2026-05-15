"Ya es insostenible": Alcalde de Rurrenabaque denuncia desabastecimiento por bloqueos

Los bloqueos instalados en la ruta Yucumo–Rurrenabaque comienzan a generar una crisis en el norte del departamento del Beni. La falta de combustible, alimentos y el perjuicio al turismo provocaron el malestar de la población, que decidió movilizarse para exigir el levantamiento de la medida.

El alcalde de Rurrenabaque, Elías Moreno, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el municipio y aseguró que la escasez ya afecta a distintos sectores de la población.

Según la autoridad, la falta de gasolina, diésel y productos de la canasta familiar ha complicado las actividades cotidianas e incluso obligó a suspender la entrega del desayuno escolar.

“Ya las amas de casa no han soportado más la escasez de combustible. No contamos con gasolina, no contamos con diésel, con los productos de la canasta familiar. Por lo tanto, ya es insostenible lo que estamos viviendo”, manifestó Moreno durante una entrevista con Notivisión.

La autoridad explicó que Rurrenabaque es uno de los municipios más afectados debido a su actividad turística, ya que la llegada de visitantes por vía terrestre se redujo considerablemente a causa de los bloqueos. Además, señaló que existe desabastecimiento de alimentos como papa, cebolla y zanahoria.

Moreno indicó que autoridades de Rurrenabaque, San Buenaventura, Reyes y Santa Rosa intentaron dialogar con los sectores movilizados para encontrar una solución al conflicto; sin embargo, aseguró que no hubo acuerdos.

“Hemos intentado durante 13 días buscando el diálogo, evitando la confrontación, pero lamentablemente no se ha podido”, afirmó.

De acuerdo con el alcalde, actualmente existe un punto de bloqueo en la ruta Yucumo–Rurrenabaque, donde participan personas del norte paceño, San Borja y del mismo sector. La autoridad señaló que los movilizados mantienen como principal demanda la renuncia del presidente del país.

“Ellos nos han manifestado que no van a levantar el bloqueo hasta que no renuncie el presidente. Algo que es ilógico”, sostuvo la autoridad municipal.

Mira la programación en Red Uno Play