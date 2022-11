“Ya no era una discusión técnica, era una discusión administrativa”, dijo la representante de La Paz

Cargando...

María del Carmen Rocabado, secretaria de Planificación de la Alcaldía de La Paz, comentó que las mesas técnicas, que se instalaron en Trinidad, se convirtieron en una discusión más administrativa porque el Gobierno ponía excusas a cada propuesta que tenía la finalidad de acortar los tiempos para que el empadronamiento se realice el 2023.

“Nosotros hemos ido allá a apoyar, a coadyuvar, a dar elementos técnicos al INE para que realmente nos escuchen, entiendan que es posible reducir los plazos. (…) pero siempre acabábamos con que no es posible porque los tiempos administrativos, que la contratación de personal, que el financiador nos impide que no podamos hacer varias cosa administrativas. Esta ya no era una discusión técnica, era una discusión administrativa, además era un diálogo sin que nos escuchen”, sostuvo la funcionaria que participó en las mesas técnicas.

La noche del martes, los representantes de los departamentos de La Paz, Tarija, Beni y Santa Cruz abandonaron la reunión técnica, pero pese a eso, la madrugada de este miércoles, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, anunció que las mesas técnicas concluyeron que es posible adelantar un mes el Censo, pero que se mantiene en el año 2024.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, sostuvo que las instituciones fueron usadas y que el Gobierno ya tenía la decisión política de mantener el empadronamiento en el año 2024.

Rocabado observó que el Decreto Supremo que aprobó el Gobierno señalaba que el Censo se realizará en junio de 2024, pero “de la noche a la mañana” y “sin ningún criterio técnico” la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que el empadronamiento se realizará en abril.

“Ahora dicen entre marzo y abril, cuando nosotros habíamos demostrado que es posible en el último trimestre de 2023”, señaló.