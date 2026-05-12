“Ya no tienen alimentos”: choferes llevan días sin comida ni agua por los bloqueos en La Paz

Los bloqueos instalados en la ruta a occidente del país mantienen a decenas de transportistas varados desde hace casi una semana, sin acceso suficiente a alimentos, agua ni atención médica, denunció el presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba, Luis Jiménez.

El dirigente alertó que varios choferes permanecen atrapados en puntos alejados y enfrentan problemas de salud debido a las condiciones extremas y la falta de asistencia humanitaria.

Piden habilitar corredor humanitario

“Tenemos afiliados con enfermedades de base, choferes con diabetes y presión alta, específicamente en el punto de bloqueo del puente Desaguadero, una zona desértica donde no hay población cercana”, señaló.

Jiménez explicó que los transportistas ya no cuentan con alimentos ni agua y que se realizaron gestiones ante Defensa Civil para habilitar un corredor humanitario.

“Ya están sin alimento. Hemos acudido, a través de la Cámara Departamental del Transporte de La Paz, a Defensa Civil para que nos colaboren, para que hagan un corredor humanitario, habiliten una vía de escape. No pedir que desbloqueen, pero sí un corredor para que podamos llegar con vituallas y agua”, afirmó.

Según indicó, las gestiones avanzan lentamente mientras crece la preocupación por el estado de salud de los conductores atrapados en carreteras bloqueadas.

“Ya están casi una semana prácticamente atrapados, bloqueados”, sostuvo.

El representante del transporte señaló que las cámaras de Cochabamba y Oruro iniciaron colectas para enviar ayuda a los choferes afectados y anunció nuevas gestiones ante la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.

“Ahora mismo vamos a ver de hacer gestiones con la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo para ver institucionalmente cómo podemos ayudar desde Cochabamba a los puntos de bloqueo que hay en el tramo Oruro-Arica, porque allí es el punto más álgido”, indicó.

Pérdidas millonarias

Jiménez aseguró que, además de las pérdidas económicas, existe preocupación por el impacto humano de las medidas de presión.

“Los bloqueadores dan instrucción de bloquear y punto. Para las autoridades es una cifra económica, pero no están viendo el lado humano”, manifestó.

El dirigente también advirtió que los bloqueos afectan la imagen comercial del país y ponen en riesgo contratos y operaciones de exportación.

“Bolivia con el nuevo Gobierno está saliendo al mundo, las empresas han empezado a tener credibilidad en el mundo en términos de ventas y cierre de negocios, pero estos bloqueos interrumpen esta cadena. Se incumplen contratos”, afirmó.

Actualmente, La Paz enfrenta entre 15 y 20 puntos de bloqueo que afectan el ingreso y salida de vehículos desde El Alto, rutas provinciales y terminales de buses. También se reportan cortes de vía en sectores como Desaguadero, Konani y Panduro generando complicaciones para el transporte nacional e internacional.

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