Ya son tres personas fallecidas por el accidente de Trans El Alteño en Locotal

Cochabamba, Bolivia

Tres fallecidos y 18 heridos es el saldo del accidente de tránsito del bus de la empresa Trans El Alteño en la zona del Locotal, en el kilómetro 95 de la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba.

Aproximadamente a las 9 de la mañana de hoy, el vehículo impactó primero con una peña, dejando pedazos de su estructura en la vía, y luego recorrió 65 metros para finalmente encunetarse y quedar completamente destrozado.

El bus partió de afuera de la terminal de buses de la ciudad de Santa Cruz y se plantó, al menos, cinco veces en su recorrido debido a desperfectos mecánicos. Autoridades investigan el hecho.

Los fallecidos son el chofer del bus, una joven pasajera y un pasajero. Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos.

Así, el chofer, identificado como Víctor Rejas, llegó ya sin vida al centro de salud Colomi, cuando era trasladado en una ambulancia, debido a la gravedad de sus lesiones.

Asimismo, funcionarios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se trasladaron hasta el lugar para retirar los cuerpos y realizar la autopsia de ley.

Al final de la tarde, se confirmó el fallecimiento de la tercera persona.

Asimismo, se realiza la verificación de los diferentes centros médicos a los cuales fueron evacuados los heridos para tener información actualizada.

Un pasajero herido develó que el bus se plantó varias veces en el camino, además vio al chofer y sus dos ayudantes comprar bebidas alcohólicas y le habían comentado que era la primera vez que hacían el viaje. Debido a las fallas, la mayoría de los pasajeros decidió bajarse del bus y subirse a otros vehículos en el camino. Solo quedaron unas 20 personas, principalmente familias con menores de edad.

Como parte de las investigaciones, se tomó una muestra de sangre al chofer para determinar si consumió bebidas alcohólicas.

Asimismo, un joven pasajero que viajaba junto a sus dos hermanos menores por las vacaciones denunció que no le otorgaron atención médica.

"Después de estar una hora plantados, el bus avanzó y empezó a acelerar. Entonces, subieron el ayudante y un pasajero que estaba en cabina y dijeron agárrense y corrió hacia atrás. No pude reaccionar en ese momento y no recuerdo nada más. Mis hermanos más bien lograron sujetarse. Hubo dos impactos, luego se detuvo la flota. Vino la policía nos llevó a una posta, simplemente nos hicieron curaciones y nos despacharon. Fuimos al hospital México y nos dijeron que no correspondía porque eran lesiones leves", reveló.