“Yo agarré y la mandé a liquidar a Viviana”, dice Javier Copa en el audio donde confiesa el crimen a su hermano

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“Cuando yo la golpee a Viviana, ella se golpeó su barriga y me dijo que lo iba a matar a mi hijo a toda costa. Mirá, esto nadie lo sabe y te lo voy a decir a vos, pero yo agarré y la mandé a liquidar a Viviana, no sé qué le hicieron, no sé dónde estará, pero yo ya estoy cansado y, por último, si me tengo que morir mañana me muero, pero lo que yo quiero es que no le pase nada a mi hijo”, dice Javier Copa Mamani en el audio encontrado en el celular de su hermano Ramiro.

Tras la revelación ambos empiezan a conversar sobre las consecuencias que enfrentará el principal acusado de la muerte de Viviana, incluso Ramiro, le aconseja afrontar los procesos ante las autoridades.

“Yo te dije desde un principio, a mí no me mentís porque solito vos te mentís, porque no me quisiste escuchar desde un principio y cada vez las cosas van a ir peor, en el tema de Viviana, el punto es ¿Qué hacías vos encontrándote con ella y peor con tu hijo?, ahí me das a entender que no sentís nada por Caleb (su hijo)”, le respondió su Ramiro, quien también se encuentra recluido en el penal de Palmasola por complicidad en el crimen.

El audio fue presentado ayer, viernes, 16 de septiembre durante la audiencia cautelar de Copa en donde el imputado en comunicación con su hermano (Ramiro) le indicaba lo que había hecho con la víctima (Viviana Ojeda), además le pidió ayuda para salir del país.

Recordemos que, ayer, viernes, el Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de La Guardia determinó enviar con detención preventiva a la cárcel de Palmasola a Javier Copa Mamani, principal acusado del feminicidio de Viviana Ojeda Vargas.

Cargando...

Copa permanecerá recluido por un lapso de 180 días mientras prosigue la investigación por el asesinato de Viviana. La familia de la víctima agradeció la determinación del juez.

Escuche el audio completo: