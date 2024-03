"Yo le daba machetazos y el manazos, peleamos harto": Se enfrentó a un jaguar y vivió para contarlo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una tarde apacible en la comunidad de Monte Verde, en el municipio de Concepción, departamento de Santa Cruz, la vida del Señor Pio Aguirre, de 66 años, cambió drásticamente cuando se encontró cara a cara con un jaguar. En una exclusiva conversación con La Red Uno, relató los escalofriantes momentos en los que enfrentó al felino y luchó por su vida.

Según el relato de Aguirre, todo comenzó cuando su ganado se salió del potrero y decidió arrearlos al corral alrededor de las 5 de la tarde del jueves 29 de febrero.

Acompañado por sus perros, Aguirre se aventuró en el monte en busca de los terneros extraviados. Fue entonces cuando se encontró con la escena aterradora: el jaguar había atacado y se estaba devorando a uno de sus animales. "Mis perros latían por detrás, y yo me volví porque faltaban terneros. Se adentraron al monte y yo me metí para encontrarlos, fue ahí cuando vi que el bicho ya había metido a un ternero y lo escuché como se lo estaba comiendo", contó.

Lo que siguió fue una batalla desesperada entre el hombre de 66 años y el jaguar. “Lo seguí y más allá se entonó, le disparé, pero la bala no reventó. No logré el segundo tiro porque se movió. En ese momento se dirigió directamente hacia los perros, pero estos salieron huyendo hacia la pampa y me dejaron solo", relató. "Se vino hacía a mi y se paró en frente: ‘allá carajo’, le dije con el machete en la mano", siguió.

Cargando...

La batalla entre el animal y el hombre duró 20 minutos, según lo que relató don Pio Aguirre que se defendía con su machete, mientras que el jaguar lo atacaba con sus garras y dientes. "Yo le daba machetazos y el manazos, hemos 'peleao' harto. Yo no me humillé, pero cuando lo largué mi machete me brincó a la cabeza, entonces lo agarré, lo alce y lo tumbe de espalda al piso, pisando su barriga", relató desde la cama del hospital.

El enfrentamiento llegó a su fin cuando los perros de Aguirre regresaron y comenzaron a ladrar, ahuyentando al jaguar. El hombre, con heridas en la cabeza, brazo y canilla, salió del lugar en buscar ayuda, hasta que su hija escuchó sus gritos.

Tras el hecho, los comunarios de Monte Verde expresaron su temor por lo ocurrido, ya que el animal anda suelto y puede atacar a menores.