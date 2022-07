‘Yo no me voy a correr’, dijo Eva Copa y agregó que está dispuesta a declarar si la convocan por el caso ‘Golpe I’

El Alto

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa expresó este viernes su disposición de presentarse a declarar en el caso denominado “Golpe de Estado I”, toda vez que señaló que tuvo conocimiento que habrían solicitado que ella acuda a declarar dentro del caso ‘Golpe de Estado I’, tal como lo hizo en el caso ‘Golpe de Estado II’.

“Nosotros estamos dispuestos y tengo entendido que también han solicitado que yo vaya hacer las declaraciones. Yo no me voy a correr. Yo voy a estar ahí cuando me convoque la justicia, nosotros estarnos para hacer nuestras declaraciones”, manifestó Copa.