“Yo tengo su auto”; Delincuentes aprovechan la desesperación de víctimas de robo para extorsionarlos

Autoridades alertan sobre el modus operandi de delincuentes que aprovechan la necesidad y desesperación, tras haber sido víctima del robo de su vehículo.

En la mayoría de los casos, la víctima de robo o sus familiares, optan por publicar el hecho en redes sociales, colocan fotografías, datos del vehículo, circunstancias en las que fue robado, y los números de contacto del propietario.

Esta información suele ser utilizada por personas inescrupulosas y delincuentes que se contactan con las víctimas de robo, y les piden sumas de dinero para concretar la supuesta devolución del motorizado.

Cuando la víctima accede a realizar el pago, le dan indicaciones, incluso para desconectarse del internet para poder hacer la supuesta entrega.

“Que le quite le internet a su teléfono, y cuando llegue, recién le pone y al toque me llama, eso para saber que no va a llamar a la Policía ni a gente extraña”, son las indicaciones que dan.

Autoridades recomiendan evitar este tipo de publicaciones y contactarse con la Policía para denunciar el robo y extorsión.

Mira la programación en Red Uno Play