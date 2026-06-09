Vuelve el fenómeno de El Niño este 2026

𝗦𝗘𝗥Á:¿𝑫é𝒃𝒊𝒍, 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐, 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆 𝒐 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒏𝒊ñ𝒐?

🚨 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡 𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗖𝗥𝗨𝗭: 𝗟𝗔 𝗢𝗠𝗠 𝗔𝗗𝗩𝗜𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗠𝗜𝗡𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘 '𝗘𝗟 𝗡𝗜Ñ𝗢'

La 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗠𝗲𝘁𝗲𝗼𝗿𝗼𝗹ó𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 (𝗢𝗠𝗠) emitió un comunicado oficial basado en el análisis técnico de 𝗪𝗶𝗹𝗳𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗼𝘂𝗳𝗼𝗺𝗮 𝗢𝗸𝗶𝗮 (responsable de predicción del clima), confirmando una 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝟴𝟬% de que un nuevo episodio del fenómeno de 𝗘𝗹 𝗡𝗶ñ𝗼 se instaure entre los meses de 𝗷𝘂𝗻𝗶𝗼 𝘆 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲.



𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘆 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻:

Las probabilidades de que estas condiciones se consoliden y se mantengan firmes hasta noviembre son 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗻𝗮𝘀 𝗼 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗮𝗹 𝟵𝟬%.



𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮:

Debido a la vigencia regular de este fenómeno (que oscila entre 9 meses y 1 año), se prevé que 𝘀𝗲 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿á 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗺𝗲𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟳, rigiendo prácticamente 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗺𝗮𝘆𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗼 𝗮ñ𝗼.



𝗔𝗺𝗲𝗻𝗮𝘇𝗮 𝗹𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘇:

De consolidarse con intensidad 𝗙𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲 (𝘤𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵í𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘤𝘵𝘢, 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘢𝘳𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘦𝘭 𝘵é𝘳𝘮𝘪𝘯𝘰 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘢𝘳 ‘𝘚ú𝘱𝘦𝘳 𝘕𝘪ñ𝘰’), este fenómeno podría impulsar un 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗿é𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟳, exponiendo a nuestro departamento a 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦𝐨, 𝐬𝐞𝐪𝐮í𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐲 𝐮𝐧 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬.



🌊 𝗘𝗹 𝗱𝗲𝘁𝗼𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲: 𝗟𝗮𝘀 𝗢𝗻𝗱𝗮𝘀 𝗞𝗲𝗹𝘃𝗶𝗻 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗢𝗰é𝗮𝗻𝗼 𝗣𝗮𝗰í𝗳𝗶𝗰𝗼

El comportamiento extremo se manifestará con mayor énfasis durante el último 𝘁𝗿𝗶𝗺𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲. Esto se deberá a que las masas de aguas cálidas, denominadas 𝗢𝗻𝗱𝗮𝘀 𝗞𝗲𝗹𝘃𝗶𝗻, que actualmente se están desplazando, terminarán de integrarse plenamente al 𝗢𝗰é𝗮𝗻𝗼 𝗣𝗮𝗰í𝗳𝗶𝗰𝗼 (𝘦𝘭 𝘤𝘶𝘦𝘳𝘱𝘰 𝘥𝘦 𝘢𝘨𝘶𝘢 𝘮á𝘴 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘛𝘪𝘦𝘳𝘳𝘢, 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘶𝘣𝘳𝘦 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘤𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘵𝘢).

Este proceso provocará un 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗺á𝘀 𝗱𝗲 𝟮°𝗖 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗻𝗰𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼 𝗵𝗶𝘀𝘁ó𝗿𝗶𝗰𝗼, generando efectos climáticos devastadores no solo en su área de influencia directa, sino en todo el globo terráqueo.

𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗛𝗶𝘀𝘁ó𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗖𝗿𝘂𝗰𝗲ñ𝗮:

Un escenario similar se vivió en el intenso episodio de El Niño ocurrido entre 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬2𝟯 𝘆 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬2𝟰 (𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 5 𝘮á𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘰𝘴 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘺 𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴𝘢𝘭𝘢 𝘢𝘭 𝘳é𝘤𝘰𝘳𝘥 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘰𝘳 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘥𝘦 2024).

En Santa Cruz, el impacto agroambiental fue devastador: 𝗺á𝘀 𝗱𝗲 𝟭 𝗺𝗶𝗹𝗹ó𝗻 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘆𝗮 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗽𝘂𝗱𝗶𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗰𝗼𝘀𝗲𝗰𝗵𝗮𝗿 en la campaña de verano 2023-2024 y se registró el lamentable desastre ambiental de 𝟴,𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗵𝗲𝗰𝘁á𝗿𝗲𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗯𝗼𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀 𝘆 𝗽𝗮𝘀𝘁𝗶𝘇𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗻𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀



🌾 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗔 𝗔𝗚𝗥Í𝗖𝗢𝗟𝗔: ¿𝗤𝗨É 𝗣𝗔𝗦𝗔𝗥Á 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔Ñ𝗔 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗖𝗥𝗨𝗭?

A pesar de las alarmas a mediano plazo, el corto plazo presenta un 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒍𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒓𝒖𝒄𝒆ñ𝒐𝒔, gracias al comportamiento previo del clima.

𝗘𝗹 𝗳𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝟳.𝟱 𝗺𝗲𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮:

Venimos de un ciclo anterior con 𝟳.𝟱 𝗺𝗲𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲q 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀. Esto significa que contamos con una excelente 𝗵𝘂𝗺𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗲𝗹𝗼 𝗰𝗿𝘂𝗰𝗲ñ𝗼, lo que abre una perspectiva de 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮ñ𝗮 𝗮𝗴𝗿í𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼.



𝗣𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗼𝘆𝗼:

Durante el curso normal de este invierno, continuaremos recibiendo la llegada de algunos 𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗳𝗿í𝗼𝘀, 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝗱𝗮𝘀, que garantizarán que la campaña de invierno sea totalmente 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼𝗿𝗶𝗮 𝘆 𝗰𝗼𝗻 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼𝘀.



❄️𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗧É𝗥𝗠𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗣𝗥Ó𝗫𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗠𝗘𝗦𝗘𝗦

Aunque estemos bajo la sombra de un próximo 𝗡𝗶ñ𝗼 𝗰á𝗹𝗶𝗱𝗼, el invierno en curso mantendrá sus pulsos fríos marcados en la capital del departamento y los valles cruceños:

𝗦𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗻𝗶𝗼:

Se prevé el inicio formal de los descensos marcados de temperatura, donde los termómetros empezarán a registrar mínimas próximas a los 𝟭𝟮 °𝗖 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗰𝗿𝘂𝗰𝗲ñ𝗮 𝘆 𝗱𝗲 𝟮 𝗮 𝟰 °𝗖 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗿𝘂𝗰𝗲ñ𝗼𝘀.



𝗠𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗽𝗹𝗲𝗻𝗶𝘁𝘂𝗱:

Durante todo el mes de julio se consolidarán lasq 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗺í𝗻𝗶𝗺𝗮𝘀 𝗺á𝘀 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀, manteniéndose rangos sostenidos de entre 𝟴°𝗖 𝘆 𝟭𝟬°𝗖 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗰𝗿𝘂𝗰𝗲ñ𝗮 𝘆 𝗽𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗱𝗲 𝟬 °𝗖 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗿𝘂𝗰𝗲ñ𝗼𝘀.



🛡️ 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗧𝗜𝗚𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗘 𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗘 '𝗘𝗟 𝗡𝗜Ñ𝗢' 𝗘𝗡 𝗦𝗨 𝗣𝗟𝗘𝗡𝗜𝗧𝗨𝗗 q

𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳: 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀

El escenario cambiará drásticamente para la 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮ñ𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳. Con El Niño en su plenitud y ante la futura escasez hídrica, se recomiendan las siguientes acciones preventivas:

𝗦𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗳𝗼𝗿𝗿𝗮𝗷𝗲𝗿𝗮: Asegurar el abastecimiento para el ganado mediante el uso de 𝘀𝗶𝗹𝗼𝘀 𝘆 𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼𝘀 para mitigar la falta de pasto.

𝗖𝗼𝘀𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝘂𝗮: Aprovechar las escasas lluvias restantes hasta fin de año para su acopio. Es vital promover un uso óptimo del recurso en este segundo semestre antes de que el déficit se agudice a inicios de 𝟮𝟬𝟮𝟳.

𝗖𝘂𝗹𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀: Priorizar la siembra de variedades resistentes al estrés hídrico, como 𝘀𝗼𝗿𝗴𝗼, 𝗰𝗵í𝗮 𝘆 𝗽𝗮𝘀𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰í𝗳𝗶𝗰𝗮𝘀, que destacan por su baja exigencia de agua.

𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗼𝘀: Si bien la humedad actual del suelo cruceño reduce el riesgo de incendios de magnitud para lo que resta de 𝟮𝟬𝟮𝟲, la guardia no debe bajarse en 𝟮𝟬𝟮𝟳. 𝗘𝗹 𝗡𝗶ñ𝗼 regirá al menos hasta mayo del próximo año, generando un riesgo extremadamente alto para nuestros bosques debido a la reducción drástica de las lluvias.

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