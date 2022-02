Abogado de Santos Quispe fue arrestado tras un incidente con policías

La Paz

Según la información preliminar, el abogado del gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, fue arrestado por la policía tras un incidente de tránsito, al haber estacionado su movilidad en un lugar no autorizado.

El hecho se habría suscitado este viernes por la tarde en inmediaciones de la calle Eloy Salmon de La Paz, efectivos policiales llegaron al lugar y emitieron una boleta de infracción al abogado, por haber estacionado su movilidad en lugar inadecuado, posteriormente según refieren las autoridades policiales, el profesional había realizado una falta a la autoridad, que provocó su arresto.

El doctor Ferreira defensa legal de Santos Quispe, fue trasladado hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se espera emita su declaración informativa.

Respecto al caso y tras ser entrevistado, Ferreira denunció que se le realizó un cambio en las condiciones por las que fue arrestado.

“He reclamado una multa que me estaban poniendo de tránsito, los dos policías de manera abusiva y prepotente se niegan, cuando les dije que estoy en mi derecho de reclamar y les he exigido que me den mi boleta, lo único que dijeron es; estas arrestado por falta a la autoridad”, declaró Ferreira a los medios de comunicación.