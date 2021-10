Aguilera anuncia despliegue de más de 200 uniformados en el predio Las Londras y capturar a grupos irregulares armados

Cargando...

La Paz - Bolivia

El comandante general de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, anunció que en el transcurso de la madrugada del sábado desplegarán a más de 200 uniformados hasta el predio Las Londras, ubicado en el municipio de El Puente - San Julián en la provincia Guarayos, que tendrá la misión de buscar a los grupos irregulares armados, obtener testimonios y recolectar elementos materiales para un proceso penal.

"Hemos efectuado actividades de inteligencia que nos permiten establecer en cierta manera una serie de hipótesis que van a materializarse en nuestro desempeño. No estamos yendo a generar ningún daño, sino buscar a los responsables de ese altercado y que emplearon armas de fuego", dijo Aguilera en contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

El jefe policial aseguró que la presencia de los uniformados será para restituir el orden y que no vuelvan a suceder, según la misión encargada por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Ante el anuncio del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Aguilera acotó que este tipo de intervención también tiene sus riesgos.

En esa propiedad, un grupo de periodistas, policías y civiles fue emboscado por avasalladores armados. Los afectados fueron liberados después de siete horas y tras haber recibido amenazas, además de golpes de los integrantes de ese colectivo irregular.