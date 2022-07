“Albertina seguirá en las redes”, manifestó el representante de la influencer

La Paz

Milton Paniagua representante y amigo de la influencer Albertina Sacaca, manifestó este lunes en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda que, es sabido que quien incursiona en el mundo de las redes sociales se ve sumergido en estereotipos, por lo que afirmó que la joven Albertina Sacaca se encuentra preparada para cualquier eventualidad de ese tipo.

“Nosotros ya estamos trabajando en algunos eventos que ya se van a venir más adelante, esto por el simple hecho de que Albertina es una figura no solamente a nivel nacional, ya rebasamos fronteras, por lo que estamos preparados para cualquier eventualidad”, manifestó Paniagua.

Así mismo, afirmó que todo lo que realiza Albertina, es trabajar en algo que la gente quiere ver, agregó que todos quienes están expuestos a un público se convierten en personajes que deben asumir ese rol.

“Albertina es completamente como se ve muy humilde, lo que no quiere decir que tengamos necesariamente que asociar humildad con pobreza. Hay gente que tiene mucho dinero y es soberbio o a la inversa, entonces Albertina es como ustedes la ven, tan buena onda, tan sociable y tan amena como la ven en sus videos”, manifestó Paniagua.

El representante y amigo de Albertina aseguró que la joven continuará subiendo videos a sus redes sociales. La influencer cuenta con casi 6 millones de seguidores en sus redes sociales, por lo que logró posicionarse y ser reconocida no solo a nivel nacional, si no también internacional.

“Albertina está muy bien, si hubo la intención de algunas personas de dañar su moral y su actitud no lo lograron, porque le hablamos y le preparamos, ella está en la palestra. Ser figura pública conlleva no más este tipo de malas intenciones de algunas personas. Talvez la intención fue hacerle rendir a Albertina, pero eso no sucedió fue todo lo contrario (…), querían dañarle y más bien le hicieron crecer”, agregó Paniagua.