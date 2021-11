Andrea Herrera madre de dos niños será representante de Bolivia en el 'Miss Universal Woman 2022'

Cargando...

Andrea herrera fue elegida por 'Promociones Gloria' para representar a Bolivia ante el 'Miss Universal Woman Bolivia 2022’, quien manifestó este viernes en una entrevista realizada en el Programa Que No Me Pierda, que el evento es un certamen no tradicional, que tiene el objetivo de empoderar a las mujeres.

“Este evento esta más enfocado en el empoderamiento femenino, y en las labores sociales que podamos realizar nosotros. Tiene otro enfoque, le da el valor a la mujer que por muchos años luchamos por conseguir”, manifestó Herrera.

La modelo y empresaria, Andrea Herrera, representará al país en dicho certamen de belleza, que se llevará cabo en Dubái. Con 37 años de edad, madre de dos niños y comprometida para casarse, la representante afirmó sentir emoción al demostrar que todas las mujeres pueden hacer lo que deseen, y que no hay nada que les impida, crecer y avanzar en lo que se propongan.

“Será un concurso con candidatas de todo el mundo, así que será una competencia difícil. Estoy con la mente positiva me estoy preparando mucho, Promociones Gloria me esta dando una preparación completa, desde cultura general y clases de pasarela. Voy a ser la mejor alumna para convertirme en la mejor representante”, aseveró Herrera.

De forma personal la representante dijo que pudo evidenciar que los factores de ser madre de dos niños, o tener la edad de 37 años no son impedimento, para que ella participé de este concurso, ya que el evento se caracteriza por ese aspecto, tiene el objetivo de romper esquemas de prototipo de mujeres, que normalmente participan de un reinado universal.

La designación de Andrea herrera, como ‘Miss Universal Woman Bolivia 2022', trajo muchas repercusiones en redes sociales, los comentarios fueron muy favorables, ya que la modelo rompe esquemas con su participación.