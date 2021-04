Apareció la mamá del menor agredido por su padrastro: "Tengo dudas de lo que dice mi hijo”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La noche del viernes 16 de abril, en medio de la entrevista que realizaba la conductora Cecilia Bellido a la fiscal Tatiana Plata, asignada a la investigación por la golpiza que propinó Benjamín Bowles Antelo a su hijastro de 11 años, apareció la mamá del menor agredido en el estudio del programa Que No Me Pierda (QNMP).

La progenitora del menor, identificada como Katherine Áñez, llegó hasta el estudio acompañada de su abogado, William Méndez, Cristina Díaz, la niñera del menor, y la cocinera de su domicilio.

"Nunca imaginé estar en una situación así, he venido con mucha impotencia porque estuve todo el día viendo qué hace con esta situación", dijo inicialmente la madre del menor.

La madre del adolescente, informó que junto a su niñera y cocinera se apersonaron hasta la Estación Policial N#8 de Los Tusequis y esperaron tres horas para prestar su declaración, sin embargo, la misma no fue ejecutada.

"No nos dejaron declarar, estuve en la movilidad esperando y no me dejaron, quiero saber qué está pasando, ¿por qué nos quieren destrozar?", expresó.

Desmiente que su hijo fue agredido por su padrastro

Katherine afirmó que su hijo fue "secuestrado por los vecinos" del condominio y desmintió que el menor haya sido golpeado por su padrastro (Benjamín). Además, aseguró que el menor "apareció" en el domicilio ya con las marcas en su cuerpo.

"Mi hijo desapareció de mi casa sin que yo sepa, mi hijo fue secuestrado por los vecinos, no entendía por qué tenía esos golpes. Los golpes que tiene mi hijo no se los provocó mi esposo", insistió.

La madre dijo que su hijo "tiene muchos problemas de ira, que cambia de personalidad y arroja las cosas". En ese sentido, indicó que la noche del martes 13 de abril, la empleada le comentó que pretendía renunciar debido a que "era maltratada" por el menor. Ante eso, ella decidió comentar del caso a su esposo y el sujeto

"Lo que hizo mi esposo fue agarrarlo del cuello, lo lleva hasta la empleada Cristina para pedirle perdón", "Mi esposo nunca golpeó a su hijo", insistió.

El abogado de la madre, manifestó que la noche del miércoles 14 de abril los vecinos del condominio llegaron al domicilio para amedrentarlos con presencia de la Policía.

Imputación

El Ministerio Público ya presentó la imputación formal contra el médico Benjamín Bowles Antelo, ante el juez de instrucción penal, por el delito de violencia familiar y doméstica, luego de que fuera acusado de golpear a su hijastro de 11 años. El sujeto, ya tiene antecedentes por agredir a su pareja.

Este sábado, el médico será puesto ante un juez en el Palacio de Justicia, donde la Fiscalía pedirá su detención preventiva en la cárcel mientras se desarrolla el proceso de investigación.

Mariaca indicó que la madre de la víctima también está siendo investigada por el delito de violencia familiar y doméstica, por lo que deberá presentarse el lunes ante el fiscal asignado al caso para brindar su declaración informativa.