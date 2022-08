Camacho a Jhonny: "La camioneta es suya alcalde, deje de mentirle al pueblo"

Santa Cruz, Bolivia

A tiempo de agradecer a la ciudadanía a través del programa Que No Me Pierda; el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rechazó las acusaciones en su contra por parte del alcalde Jhonny Fernández por los incidentes registrados en las afueras de su domicilio y lo tildó de cometer

La noche de este lunes, el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo sostuvo una reunión para evaluar la primera jornada de paro cívico y ratificar el segundo día de la medida de presión.

"El Gobierno ha enviado a dos ministros que conjuntamente con el alcalde, han buscado como levantar las medidas, han buscado el enfrentamiento, han buscado la provocación", dijo la autoridad departamental.

Ratificó que la realización del Censo en 2023 es para benefició de la población y cuestionó la actitud de la Policía.

"El pueblo es valiente y va seguir en las calles, va seguir acatando la medida. Mañana vamos a tener un paro contundente y rotundo", afirmó Camacho.

Con respectó a la camioneta que fue vista durante el ataque a la vivienda del alcalde Jhonny Fernández, el gobernador respondió:

"La camioneta es suya alcalde, es de la alcaldía, no venga 14 horas después de que inició el paro a decir que se la robaron (...) Usted le dio el vehículo a los delincuentes contratados para que se haga su autoatentado. La gente no le cree, no subestime la inteligencia del pueblo cruceño, están las filmaciones e incluso tengo entendido de que hay un joven que identifica a quienes hicieron estos hechos.", declaró el gobernador.