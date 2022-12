Santa Cruz, Bolivia

El programa matinal El Mañanero inició este mes con su campaña ‘Tú Sueño Navideño’, que tiene como fin cumplir los deseos de los más pequeños de la casa, por medio de sus cartitas que manden al programa pidiendo su regalo de Navidad. Los presentadores buscan padrinos para que se sumen a la causa y hacer realidad los pedidos que ya van llegando a las instalaciones de la Red Uno.

“Querido Papá Noel me llamo José David Aldunate, tengo siete meses y estoy internado en terapia intensiva, porque tengo problemas en el corazón y necesito operarme y me he portado bien con mi mami y los doctores para poder recuperarme pronto y volver a casita”, dice en el escrito que dio lectura la presentadora Dayana Molina, que no aguantó la emoción y derramó un par de lágrimas.