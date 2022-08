Con dolor e impotencia, madre del menor arrollado en Montero exige justicia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Un pequeño inocente se ha ido, hay dolor, consternación en la familia y en el municipio de Montero, Santa Cruz, mientras la Policía está en la búsqueda del acompañante (Wilmer Ramiro Nina) de la conductora, Claudia Shirley Velásquez Becerra quien ayer fue enviada a Palmasola con detención preventiva por 180 días.

“No hay palabras para el dolor que siento en estos momentos, mi pobre hijo empezando a vivir con solo 13 años, con toda una vida por delante, ya no tengo ni lágrimas, no teníamos donde velar a mi hijo, tuvimos que pedir permiso en la iglesia donde somos casero para poder velarlo”, relató la madre del menor, Teresa Carrasco.

Pido a las autoridades que me ayuden hacer justicia y poder encontrar a ese hombre (Wilmer Ramiro) que atropelló a mi hijo y le causó la muerte, añadió la afligida madre.

Recientemente se ha dado a conocer un video, quince minutos antes del fatal accidente, donde se puede observar que un hombre, se presume Wilmer Nina, es quien va conduciendo y que en el asiento del copiloto se encontraba una mujer, aparentemente todos se encontraban en estado de ebriedad. La Policía ya inició una investigación y citará a Nina, para que preste su declaración en calidad de testigo.

“A él lo agarraron con su acompañante (Claudia Shirley) con la que estaba, pero lamentablemente lo dejaron ir, se desapareció, no sabemos dónde está, por lo que el pueblo de Montero se levantó, estamos muy dolidos, con rabia e impotencia, porque un niño que estaba empezando a vivir y no es posible que el asesinó este libre o este escapándose, pedimos a las autoridades que nos ayuden a encontrarlo, porque la muerte de mi sobrino no puede quedar impune”, manifestó Rosa Algañaraz, tía de Ronald.

Teresa contó que su hijo había salido de su casa junto a un amigo para entrenar, luego se dirigió al trabajo de su padre para pedirle 20 bolivianos para pagar la mensualidad de su colegio. Cuando regresaba a su domicilio, ocurrió el incidente.

"Ya vuelvo me dijo y cuando iba por la esquina volcó y me gritó 'me lava mis medias mamá' eso fue lo último que me dijo mi hijo (...) Voy a luchar hasta lo último para obtener justicia, él era sanito con toda una vida por delante", dijo entre lágrimas la mujer.