Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La fotografía de un bombero sentado en el último asiento de un transporte público llevando una torta de cumpleaños, fue la imagen que inundó las redes sociales en el país y que conmovió los corazones de los ciudadanos la jornada del viernes.

Cientos de internautas compartieron la fotografía con una descripción de felicitaciones, de reflexión y de ánimo. A ello se sumó el reconocimiento del artista Luigi Cabrera, que a su fiel estilo ilustró la fotografía del hombre con un mensaje: "El amor por la familia lo puede todo".

Se trata de Eloy Gutiérrez Suárez, bombero del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), que al finalizar su turno de 24 horas se dirigió a una pastelería comprar una torta y llevar a casa a fin de celebrar el cumpleaños de su segundo hijo, Antonhy Gutiérrez.

Tras haber comprado la torta, el bombero subió a un micro y se sentó en la última fila del motorizado, pero producto del cansancio del trabajo quedó dormido sujetando su mochila donde llevaba sus pertenencias y con la otra mano agarrando la torta. En ese momento uno de los pasajeros tomó la fotografía.

Cargando...

"Como buen funcionario cumplí mi turno, y ya al salir realicé unos papeleos fui a comprar una torta para mi hijo. El cansancio (del turno de 24 horas) me agotó", dijo Eloy en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Eloy afirmó que su familia representa todo para su vida. Además, mencionó que los abrazos y besos que recibe al llegar a casa son su fortaleza para continuar en la vida y trabajo.

"Mi hijo cumplió ocho años, cuando llegué (a casa) él se sorprendió, corrió hacia mí y me abrazó. Eso me llenó de alegró y emoción", expresó Eloy.

(Mirá la entrevista)