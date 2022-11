Denuncias de agresión policial en el paro: "Mi hijo estaba entre la vida y la muerte"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

17 personas fueron aprehendidas durante los enfrentamientos que se registraron entre el primer y segundo anillo de la capital cruceña el pasado viernes, día 21 de paro cívico. Esta noche en el programa Que No Me Pierda, tenemos los testimonios de familiares y las víctimas.

José Antonio Fresco afirmó que se encontraba junto a otras cuatro personas paradas en la plazuela Fátima, cuando efectivos a bordo de sus motocicletas se acercaron y, al azar, lo apuntaron para arrestarlo. Fue en ese momento que escapó.

"Me torturaron, me agarraban la cabeza y me la golpeaban contra la pared, uno de ellos decía que me rompan las costillas. Me hicieron cargar una botella de dos litros en cuclillas y si me caía me pateaban. Me hicieron morder un ladrillo y cuando los miraba me echaban gas a la boca", relató el joven.

Aseguró que cuando era víctima de estas torturas los oficiales estaban descubiertos, sin embargo no pudo ver los nombres. Dijo que toda la violencia que sufrió en su contra fue grabada.

"Ellos mientras me golpeaban e insultaban me estaban grabando, yo escuché que se reían (...) Antes de soltarme me hicieron morder con el perro. Primero me hicieron extender la mano y el perro no reaccionó, fue en ese momento que comienzan a pegarme para que el animal reaccionara y lo hace mordiéndome la pierna", agregó.

Cargando...

Al quedar libre, recuerda que caminó a ciegas dos cuadras a consecuencia de los gases. Minutos después fue auxiliado por una ambulancia.

Otro caso es el de Cristian Saucedo de 25 años, su madre asegura que su hijo es inocente y pide ayuda a la población para que sea sometido a una cirugía.

El joven presenta fracturas en el rostro y la clavícula, luego de que durante los incidentes que se registraron en la sede de los campesinos un oficial le lanzara gas en el rostro provocando que caiga.

Cargando...

"Mi hijo se debatía entre la vida y la muerte. Él tiene el rostro desfigurado, necesita una placa en el pómulo y perdió varios de sus dientes", relató la señora Margarita Ocampo.

El abogado Luis Andrés Ritter asumió la defensa de Josué Moisés, un bombero voluntario que también continúa en celdas policiales. Él considera como un total atropello y abuso de autoridad la forma de actuar de la policía.

El caso de José Moisés se hizo viral en redes sociales, luego de que un video mostrara como efectivos quisieron acusarlo de portar una bomba molotov. El joven fue aprehendido por el centro cruceño y según sus familiares él se encontraba con ropa casual porque se dirigía a la sede de los campesinos para ayudar a sofocar el incendio.

Los familiares de los aprehendidos mantienen una vigilia en puertas de la Felcc y aguardar que la juez Jimena Flores decida su situación legal el martes por la mañana.