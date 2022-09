"Dijo que el perro mordió a un niño, pero no tenía lesiones", hombre disparó y mató a un can en Mairana

Cargando...

Mairana, Santa Cruz

Esta jornada en redes sociales se viralizó el video de un hombre que se acerca con un escopeta a la casa de una vecina en Mairana y dispara contra su perro de raza pitbull.

La dueña de la mascota dijo que el hombre acusó a su can de morder a su hijo, sin embargo ella aseguró que su perro no era agresivo y que nunca salía de su vivienda. Además de que llevaron al menor hasta un hospital y que allí afirmaron que no tenía ningún tipo de lesiones.

El asesor legal de la asociación "Huellas Mairana", habló con el programa Que No Me Pierda, para pedir que se realice una doble investigación contra este sujeto por los delitos de biocidio y portación de armas.

En el video se observa como un hombre vestido de bermuda, chompa verde y gorra, llega con su escopeta en mano, apunta y dispara en contra del animal que estaba al interior de una vivienda, para luego alejarse caminando.

En el clip no se observa al perro, sin embargo tras el disparo, se escucharon los aullidos de dolor de la mascota.