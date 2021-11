Diputado de Creemos afirma que el párrafo I para la abrogación de la Ley 1386 criminaliza la protesta

El diputado de Creemos Erwin Bazán, afirmó este lunes, que el Movimiento al Socialismo (MAS), pretende con el artículo I del proyecto, en la exposición de motivos, criminalizar las movilizaciones y la protesta.

Así mismo afirmó que una vez que se realice la aprobación del proyecto en la exposición de motivos, el gobierno iniciará persecución política, a todos quienes piensen diferente a ellos.

Según el diputado de Creemos, como autoridades de oposición, no pueden permitir que se llame golpistas a quienes se movilizan por una causa justa, y a quienes quieran vivir en libertad.

Un fragmento del cuestionado y polémico artículo, que criminalizaría la protesta según Bazán es que:

Por su parte el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, afirmó que se puso ese contexto, ya que en las movilizaciones se vio a gente que pretende causar la inestabilidad del gobierno, y que con este objetivo desinforman a la población.

“El Movimiento al Socialismo (MAS), y el pueblo no hemos visto a Rómulo Calvo, a Camacho con flores en las calles, yo no he visto dando en Potosí un abrazo de fraternidad, a los que no querían acatar esta medida, ellos han ido de manera violenta y agresiva para agarrar a patadas y puñetes a todas aquellas personas, que no compartían con esta medida, porque esta medida afecta el bolsillo y al estomago de la pobre gente”, afirmó Arce.