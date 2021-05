El Alcalde, Jhonny Fernández inspecciona centro de monitoreo

Cargando...

En coordinacion con la policía el alcade de Santa Cruz Jhonny Fernandez gestionará el control de cámaras en la ciudad. ¨La atención tiene que ser las 24 horas¨ asi expresó Fernandez. Esta mañana el alcalde de Santa Cruz inspeccionó los centros de monitoreo de la ciudad, y en su evaluación pudo observar la cantidad de cámaras disponibles,la ausencia del personal, y la falta de mantenimiento en los equipos que ya no funcionan. Actualmente se tienen 99 cámaras en los colegios de las cuales el 50% no funcionan, 200 cámaras en las calles, las cuales no tienen coordinación para hacer los operativos necesarios. Según informó la autoridad.