El MAS invoca a sectores sociales a levantar los bloqueos en el país

La Paz, Bolivia

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Chambi, manifestó que desde el pasado sábado, a través de su líder Evo Morales, invocó a los sectores sociales a levantar los bloqueos en el país y acompañar el proceso para llegar a un acuerdo y fijar la fecha de las elecciones generales.

"Desde el sábado, el presidente del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, estuvo muy activo, se dijo que los bloqueos no son el camino, pero también es necesario fijar la fecha elecciones lo más antes posible para que se desarrollen en esta gestión", indicó el legislador en una entrevista en el programa Que No Me Pierda (QNMP) la noche del martes.

Cuestionó que después de nueve días, el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez haya convocado a un diálogo para acordar los comicios. Por ello, pidió al Ejecutivo dejar los cálculos políticos para así garantizar el proceso electoral.

"Debe ser una fecha impostergable donde todos debemos cumplir, esperemos que Jeanine Áñez promulgue y cumpla", dijo Chambi.

Por su parte, el senador de Demócratas, Pablo Klinsky, celebró que los partidarios al MAS hayan hecho posible el camino para dialogar con los actores principales, a fin de evitar una convulsión en Bolivia respecto a los comicios electorales. Dejó en claro que no fue el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez quien fijó las elecciones, sino el responsable es el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"No era serio por parte del Tribunal Supremo Electoral determinar (en septiembre) una fecha sin tener un estudio que determine la evolución del virus, sin embargo, se fijó la fecha, posteriormente hubo un cambio y después la presidenta Jeanine Áñez promulgó la ley que precisamente aprobaron los miembros del Movimiento Al Socialismo con su mayoría parlamentaria. Nosotros no hemos fijado la fecha de las elecciones, lo ha fijado el Tribunal", aseveró Klinsky.

El senador espera que en las próximas horas se puede llegar a un consenso con los partidarios al MAS, para que así pueda cesar los bloqueos en el país y ante la inminente amenaza de una guerra civil liderados por los movilizados.