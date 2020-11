En Buena Vista llegan a acuerdo para entrega de canasta escolar tras amenazas de bloqueo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tras una tensa jornada en la que dirigentes y organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) tomaron la Alcaldía de Buena Vista y amenazaron con bloquear la carretera, el director de Planificación de Desarrollo Humano de este municipio, Edson Altamirano, manifestó la noche de este lunes que se llegó a un acuerdo conciliatorio con algunos distritos y padres de familia para entregar las canastas escolares.

"Estos movimientos sociales actuaron de manera irregular en el sentido de que al principio no agotaron los mecanismos legales en sus demandas. Ellos debieron solicitar una audiencia, enviar una carta al alcalde, reunirse previamente y después de agotar esos espacios tal vez a acudir a tomar una medida", manifestó Altamirano en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

La autoridad indicó que al menos 200 personas llegaron en horas de la tarde para amedrentar a los técnicos de la Alcaldía de Buena Vista, cuando ellos mantenían una reunión con las juntas escolares atendiendo sus demandas.

Altamirano explicó que dispondrán de al menos Bs. 1 millón para que 3.900 estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria y educación se beneficien del bono que consiste en la entrega de 5 kilos de azúcar, 5 kilos de harina, 5 litros de aceite, 5 kilos de fideos, además de lenteja y leche.

"Dentro del acuerdo hemos puesto que vamos a hacer un reformulado y obviamente vamos que afectar al presupuesto del 2021 porque para este año no tenemos año. Buena Vista tiene una particularidad en relación a los otros municipios", aclaró.

Más temprano, el alcalde de Buena Vista, Bladimir Chávez, denunció que existen planes de desestabilizar su gestión y culpa a un grupo de personas y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS).