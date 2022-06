“En el velorio me pidieron no mostrar mensajes”, esposa de uno de los policías asesinado

Esposa del sargento asesinado, denunció que en el velorio de su esposo, un policía le pidió que no difunda a la prensa el último mensaje que le envío antes de ser ejecutado en Porongo.

Marina Rojas, la esposa del policía asesinado, Eustaquio Olano, relató que en el velorio de su esposo un oficial se le acercó y le dijo que no pase información, cuando vio que mostró a la prensa el mensaje que le envió su esposo minutos antes de morir junto a sus camaradas.

"No debe dar información a los periodistas, ellos tergiversan, después de unos minutos me di cuenta que debía hacerlo porque ellos ayudan en este tipo de situación, y me llamó la atención que un policía me dijera eso", dijo Rojas, al tiempo de pedir justicia.