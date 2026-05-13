Ernesto Justiniano: “Estamos haciendo seguimiento a las criptomonedas y al dinero de las organizaciones criminales”

En una visita estratégica a Estados Unidos, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, aclaró que la DEA aún no tiene presencia física en Bolivia. No obstante, el "zar antidrogas" anunció que se espera que para el mes de junio se concrete la llegada de agentes para tareas de inteligencia y apoyo administrativo.

“Oficialmente todavía no está la DEA, nos han visitado en más de una oportunidad y estamos trabajando en forma conjunta”, explicó el viceministro desde territorio estadounidense.

Según la autoridad, se busca replicar el modelo de otros países vecinos que cuentan con agregados policiales permanentes para fortalecer el trabajo de escritorio.

Alianza regional y golpe financiero

Justiniano indicó que la cooperación actual se centra en desmantelar las estructuras de organizaciones criminales de gran escala, como la liderada por Sebastián Marset. Asimismo, subrayó que el aporte de la DEA es vital en el área de inteligencia para conocer los movimientos de precursores químicos y el lavado de dinero en la región.

“Si no logramos impactar económicamente a estos grupos, lamentablemente se van a reconstituir”, advirtió el viceministro al enfatizar la importancia de las nuevas tecnologías.

En ese sentido, Bolivia busca mejorar el seguimiento a herramientas financieras modernas, tales como el uso de criptomonedas por parte de las mafias.

El rol de la oficina INL y logística

Además de las reuniones con la DEA, la delegación boliviana se reunió con la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL). El objetivo primordial es asegurar el soporte material y económico necesario para mantener la operatividad de las fuerzas de interdicción en el país.

“Estamos esperando un acuerdo con INL que brinda los recursos económicos, por ejemplo, para que tengamos helicópteros sobrevolando en zonas estratégicas”, manifestó Justiniano. Esta asistencia técnica permitiría sostener los operativos en zonas críticas donde el narcotráfico ha intentado establecer refugios logísticos.

Capturas clave y control de fronteras

Por su parte, el Cnel. Franz William Quispe, director de la Felcn que también es parte de la delegación en Estados Unidos, destacó los resultados recientes obtenidos mediante la cooperación estrecha con Brasil. Mencionó específicamente el caso de ‘Kekeu’, considerado en Brasil como uno de los líderes del Comando Vermelho, quien fue capturado en una mansión cruceña tras un exhaustivo seguimiento internacional.

“Trabajamos con Paraguay, Perú, Chile y más de cerca con Brasil para poner a estos criminales a disposición de la justicia”, afirmó el jefe policial.

La estrategia actual prioriza el intercambio de perfiles criminales mediante herramientas de comunicación instantánea, logrando una respuesta efectiva contra el crimen organizado transnacional.

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