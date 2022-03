Exfiscal La Torre aparece y asegura que en papeles Ostreicher no era propietario de ninguna tierra

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Álvaro La Torre, exfiscal antinarcóticos que estuvo con el caso Jacob Ostreicher, apareció la noche del miércoles en una entrevista exclusiva con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia, y aseguró que el empresario norteamericano "no era dueño en papeles" de ninguna propiedad en Santa Cruz.

Recordó que Ostreicher declaró en tres oportunidades, una con él y otras con otros fiscales, en el que sostuvo que invirtió $us.1.3 millones, dinero que consiguió por una venta de una empresa de colocado de piso donde era un inversionista minoritario.

Durante la entrevista, el abogado afirmó que la inversión gruesa vino de Suiza, proveniente de varios inversionistas, entre ellos Claudia Liliana Rodríguez Espitia y Andrés Zolty como principales.

"Todo se resume en una sola palabra, mentira (…) de acuerdo al proceso, la señora Claudia Rodríguez formó varias empresas y a nombre de estas empresas adquirió las propiedades, así que resulta mentiras que las tierras eran de Jacob Ostreicher", sustentó La Torre.

Cargando...

Ante la denuncia del empresario, La Torre desmintió mantener una relación sentimental con Liliana Rodríguez conocida como 'La Colombiana'.

"Claudia es cliente de la oficina", respondió.

Calificó a Ostreicher como obsesivo compulsivo, mitómano y que su grado académico es "simplemente" bachiller en Estados Unidos, mientras que Liliana Rodríguez realizó maestrías en Ginebra, Londres y de "lejos es administradora".

Ostreicher sostiene que Claudia Liliana falsificó documentos y firmas

Por su parte Jacob Ostreicher afirmó en el programa QNMP que Claudia Liliana Rodríguez Espitia nunca fue socia de la inversión, sino sólo una administradora de las inversiones y del dinero que pusieron en Bolivia.

Cargando...

Señaló que una vez que "se descubrió que Claudia robó las tierras y las puso en su nombre que la sociedad había comprado", se le revocó el poder que tenía para administrar las inversiones. Indicó que posteriormente se enteraron Claudia mantiene una relación con el fiscal Álvaro La Torre, que en su momento la llevó a la cárcel.

"Ella se casó con el enemigo sólo para apoderarse de los bienes que se incautó a mi persona y a los inversionistas",

Sostuvo que los títulos de las propiedades deberían estar a su nombre y de los inversionistas, pero Claudia falsificó documentos y firmas para poder ciertas propiedades a su nombre, sin haber invertido ningún centavo en las propiedades.