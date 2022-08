Fabio Zambrana habló de su familia, los haters y el éxito de ‘La Bomba’

Santa Cruz - Bolivia

El reconocido cantante boliviano, Fabio Zambrana, habló sobre los 24 años de su éxito internacional “La Bomba”, la familia y como lidia con los haters en este nuevo episodio de Que No Me Pierda Podcast.

Zambrana se considera una persona bendecida, pues a sus 58 años continúa viviendo de lo que más ama que es producir música.

"Soy bendecido por Dios, por tener el amor de mis fans que gracias a ellos sigo haciendo música y me siguen pagando por hacer lo que amo", declaró.

El único artista boliviano que hasta el momento ha llegado a ser número 1 en la revista Billboard, reveló que antes de tener su primer hit a nivel internacional con “La Bomba” había escrito más de 3.000 canciones.

"Fue esa canción que me salvó la vida. De forma económica porque sigo viviendo de las regalías; en lo artístico porque el mundo baila canción y he dado miles de conciertos. Se puede vivir de la Música pese a no tener el apoyo de autoridades", dijo el cantante.