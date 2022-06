“Faltaba seguridad en la obra”, accidente laboral dejó un fallecido y heridos en el Urubó

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Un muerto y dos heridos es el saldo que dejó un deslizamiento de tierra en una construcción en la zona del Urubó. La fiscalía abrió una investigación de oficio por el delito de homicidio culposo y lesiones graves.

La concejal del municipio de Porongo, María Isabel Zambrana, informó que se realizó una inspección en el lugar del accidente, y se pudo evidenciar la "falta de medidas de seguridad" para con los trabajadores.

"No era una obra sencilla. Después de entrevistar uno por uno (a los trabajadores), la mayor parte dijo que faltaba seguridad en la obra, no tenían los muros de contención para que esto no hubiera ocurrido", declaró la autoridad.

Según la autopsia, el hombre murió por asfixia tras quedar sepultado por la tierra. Su familia denuncia negligencia por parte de la empresa constructora, pues cree que la víctima no fue auxiliada a tiempo. Iniciarán acciones legales.

Por su parte la autoridad aseguró que pedirán resarcimiento de daños para con la familia de la víctima