Familiares de una joven muerta en celdas policiales piden a las autoridades esclarecer el hecho

Autoridades de la Policía Boliviana, afirmaron que el proceso de investigación está en curso, sobre la muerte de una joven dentro de celdas policiales de la EPI de Chasquipampa, agregaron que todos los elementos están sujetos a investigación.

Por su parte familiares de la joven fallecida, afirmaron que hay elementos que no encajan dentro del informe presentado por los médicos forenses, debido a que este señalaría que la difunta se habría suicidado, así mismo el cuerpo tendría golpes y heridas.

“Vamos a pedir justicia para mi hija, porque no puede quedar impune esta muerte, ella tenía toda una vida por delante, ella no puede haberse ahorcado con un guato, eso es lo que dice el informe médico, no puede ser eso tienen que aclararse, tantas heridas que tiene en su cuerpo”, manifestó la madre de la joven.

Así mismo anunció que realizarán una movilización el día jueves, con una concentración en plaza San Francisco, llegarán marchando hasta el Comando de la Policía, exigiendo justicia ya que la joven habría dejado en la orfandad a dos menores.

“A mi hija me lo han carneado como si fuera un animal, ni siquiera me han pedido la autorización para hacerle la autopsia, cuando llegue a la morgue no me dejaron ver a mi hija, no me entregaron los documentos completos de la autopsia”, aseveró la madre.