Hallan las vacunas contra el Covid-19 que desaparecieron en Guayaramerín

Beni, Bolivia

Al promediar las 21:00 horas de este jueves, fueron encontradas las vacunas contra el Covid-19 que en horas de la tarde fueron reportadas desaparecidas en el centro de salud Los Almendros, en el municipio de Guayaramerín del departamento del Beni.

José Alberto Cuéllar, responsable de la Red de Salud 08 del municipio de Guayaramerín, manifestó que las dosis de vacunas ya están en custodia por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), quienes verificarán si se perdió o no la cadena de frío.

Señaló que el comandante de la Policía, además de funcionarios Fiscalía, llegaron hasta el lugar para iniciar la correspondiente investigación. Según testigos, serían al menos dos personas las que habrían dejado las dosis en bolsas negras, posteriormente, huyeron del lugar.

"La dejaron afuera en una bolsa negra, llaman a la Policía para hacer conocer que había un bulto afuera", dijo el doctor Cuéllar, en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Se desconoce si en las bolsas, donde se encontraban las cajas con las dosis, están las 500 reportadas como desaparecidas inicialmente y si se encuentran en condiciones para ser utilizadas. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el caso.

Por su parte, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, lamentó lo ocurrido y sostuvo que ya se busca establecer las circunstancias de lo ocurrido y abrió la posibilidad de que puedan establecer responsabilidades.

“Este hecho no va a pasar desapercibido. Nosotros vamos a insistir con las investigaciones y vamos a seguir el proceso penal correspondiente”, afirmó en entrevista con el programa Que No Me Pierda.

El lote debía ser utilizado en el plan de inmunización en la región fronteriza de Guayaramerín, para frenar la propagación del COVID-19.