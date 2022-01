Hija identifica prendas de ropa de su papá desaparecido en casa del asesino serial

Cargando...

La Paz - Bolivia

La noche de este viernes, Katherine Mamani llegó hasta el domicilio del asesino serial, Richard Choque Flores, lugar donde días atrás vecinos quemaron ropa y otros objetos, para conversar con la junta vecinal sobre su papá identificado como José Luis Mamani, que desapareció hace tres años pues vivía al frente de este inmueble.

En contacto en vivo con el programa Que No Me Pierda (QNMP), la familiar manifestó entre lágrimas que por casualidad empezó a observar la ropa que estaba en las afueras de las habitaciones, ubicado en la zona de Ballivián El Alto, y reconoció dos prendas de vestir, un delantal y una gorra, que eran de su progenitor que se dedicaba como chef.

"Él se vino a vivir acá (al frente de la casa de Richard), sacaba comida y desde entonces no sabemos nada de él (...) ni la dueña de casa (propietaria de la casa donde vivía su padre) me da alguna información, es más, me dice que el celular de mi papá sigue ahí adentro", dijo la mujer.

Tras descubrir la ropa de su papá, Katherine dio todos los detalles a un efectivo de la Policía Boliviana que resguarda la casa donde vivía el asesino serial, mientras un grupo de vecinos permanece en vigilia.

"Mi papá debe estar enterrado en ese lugar, porque en ningún caso se lo ha encontrado", dijo la hija a QNMP a tiempo de contar que su denuncia verbal fue cerrada por el Ministerio Público por falta de pruebas.

Ante esa tremenda declaración, el comandante de la Policía Boliviana, general Jhonny Aguilera, manifestó que de acuerdo a la investigación realizada, el sicópata poseía conductas fetichistas y que bajo estos nuevos elementos se construirá un nuevo perfil.

"Hasta el momento las víctimas eran de sexo femenino, pero hemos encontrado que el sujeto no solo tenía relaciones sexuales con damas sino de otro tipo, por eso nos llama poderosamente la atención el hecho de que hubiera aparecido la prenda de vestir de un hombre, esto nos tiene que llamar a la suspicacia", explicó el jefe policial.

Señaló que continuarán con las excavaciones sobre el inmueble para buscar si es que existen otras víctimas enterradas. Hasta el momento existen 77 personas que fueron abusadas y extorsionadas por el asesino serial.