Infanticidio-suicidio: “Ella era una persona buena y amaba mucho a su hija”, dijo la tía de la joven madre

Santa Cruz - Bolivia

Los restos mortales de Erika Salinas Romero y su hija de tres años están siendo velados en su domicilio ubicado en la zona de la Radial 10 en la ciudad de Santa Cruz. Ella es recordada como una joven cariñosa que dedicaba su día a día a su pequeña.

Nadie sospechó lo que sucedería el pasado domingo, la mujer se lanzó desde el piso 12 de un hotel en la zona de Equipetrol y la niña fue encontrada sin vida en la vivienda. Familiares exigen a la Fiscalía que se investigue que fue lo que motivo a Erika para que cometa este delito.

Su tía habló con el programa Que No Me Pierda y reveló que Erika tenía una relación 'tormentosa' con el padre de su hija quien, presuntamente, no le permitía ejercer su profesión como ingeniera industrial. Además de que tuvo contacto con él antes de que ocurra el trágico hecho.

"Ella tenía muchos problemas con su expareja, en varias ocasiones le dijimos que podía comenzar una vida nueva con otra persona pero ella amaba a su hija y siempre decía que tenía que estar con su padre (...) Creemos que esta persona (su expareja) la maltrató psicológicamente y como nosotros nunca estuvimos de acuerdo en su relación no nos contó", declaró la mujer, quien evitó dar su nombre.

Dijo que su sobrina tenía intenciones de mudarse a Sucre, sin embargo, no lo hizo porque no quería que su hija crezca lejos de su padre.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, indicó que se continuará con las investigaciones del hecho e indicó que la víctima no sentó una denuncia contra su expareja por el delito de violencia.

"Queremos una investigación profunda, que se vean los mensajes porque él le decía barbaridades y psicológicamente la maltrataba y vigilaba para que no salga (...) Muchas veces le dijimos que denuncie, pero ella decía: 'no mi hija me va a reclamar' ", añadió la tía de la joven madre.

Indicó que solicitarán las imágenes de cámaras de seguridad del hotel para ver si Erika ingresó sola al hotel o lo hizo junto a otra persona.