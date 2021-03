Iván Arias: "Que se atrevan a meterme preso, si caigo preso, voy a tomar medidas radicales"

Cargando...

La Paz, Bolivia

El alcalde electo de la ciudad de La Paz, Iván Arias, manifestó que los dos procesos judiciales que le sigue el Ministerio Público tienen como fin que impida su juramento como edil el próximo 3 de mayo. Afirmó que si la justicia determina su detención, tomará medidas drásticas.

"Que se atrevan a meterme preso, y si caigo preso yo voy a tomar medidas radicales, porque ya basta que sigamos tranquilos, ellos quieren meternos miedo. Les pido mediante su programa que es tan escuchado, señor presidente, señor canciller, dejemos de hacer el ridículo ante los organismos internacionales", aseveró Arias en el programa Que No Me Pierda (QNMP) la noche del miércoles.

El también exministro de Obras Públicas, explicó que la citación de la Fiscalía en la que se tiene que presentar este viernes 19 de marzo por la mañana, sindicado por incumplimiento de deberes y el caso de placas clonadas de avionetas en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), es una medida desesperada y un descuido por parte del gobierno del presidente Luis Arce Catacora.

"Voy a ir a la Fiscalía el día viernes y el martes. Voy a hacer alcalde, no van a escatimar nuestra victoria, la he arañado día a día, detrás de mí no había un partido, he ganado La Paz a punta de zapato, punta y talón", aseguró el alcalde electo.

Consideró que el país está ingresando en un círculo de odio y venganza a través de unas "fuerzas oscuras" que operan en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Recordó que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, en su discurso, apostaban por brindar salud, mejorar la economía y buscar la reconciliación, pero que ahora se está dejando de lado para seguir un camino y una agenda que sospecha está imponiendo "un señor que se escapó" y que "ha vuelto a estar detrás del poder".

"¿Por qué están haciendo todo esto? Dios mío, estoy muy dolido", expresó.