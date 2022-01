Jhonny Fernández anuncia que "el BRT pasará a la historia" y que la estructura del transporte cambiará

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El alcalde del municipio de Santa Cruz, Jhonny Fernández, anunció la noche de este martes que los Buses del Transporte Rápido (BRT), pasará a la historia en la comuna bajo un plan integral.

En entrevista exclusiva con el programa Que No Me Pierda (QNMP), el edil cruceño manifestó que se evaluará el sistema y las rutas del transporte, que implica el servicio del transporte público y privado.

"Esto es un proyecto integral, no solo el BRT, lo que hay que hacer es arreglar los problemas que he heredado como alcalde. Le voy a poner el pecho, no esconderé la cara y no me correrán con la vaina del sable", dijo el alcalde cruceño a tiempo de recalcar que todos los procesos de contratación serán transportes.

Fernández opinó que desde hace mucho tiempo "no se ve la construcción de puentes vehiculares", que en este 2022 se conocerán los proyectos como recapar los asfaltos, la creación de vías de acceso e incentivos y seguridad jurídica para los transportistas.

Cargando...

"Vamos a crear incentivos para los transportistas, para que ya no anden con esos 'cacharros' de hace 30 años, que sustituyan por (buses) nuevos. Si quieren concesión, ellos también tienen que invertir", agregó.

Indicó que la Contraloría General del Estado está investigando el BRT que se convirtió en obra y que hasta la fecha no fue puesto en marcha.