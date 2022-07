Jhonny tras reunión por Censo: “Me faltaron el respeto, fueron los de Creemos y Comunidad Autonómica”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, dijo que le faltaron el respeto durante la reunión del Comité Interinstitucional por el Censo que se llevó a cabo este jueves.

Un grupo de personas abucheó a Fernández al momento de ingresar al encuentro donde, además, fue cuestionado por no haber cumplido con el 'mandato' de pedir al presidente Luis Arce que el censo se realice el próximo año.

Sobre esto, la autoridad dijo que él no se comprometió a llevar esta postura a la reunión con el primer mandatario "Yo nunca hablé con el Comité de que iba a La Paz y en la agenda (con el presidente) no estaba el Censo. El que incluyó el tema fue el alcalde de Santa Cruz y me apoyaron los otros colegas", declaró.

La autoridad lamentó que el encuentro se haya convertido en un escenario para un debate político y se refirió a los cuestionamientos hacia su persona.

"Lo que no me gusta es que me falten el respeto, es lo único. Yo he sido electo por el pueblo y me faltaron el respeto los políticos, no las instituciones, fueron los de Creemos y Comunidad Autonómica, eso no voy a tolerar", reclamó el burgomaestre quien insistió en que representantes de diferentes sectores sociales deben participar en los encuentros.

De igual manera, ratificó que no apoyará un nuevo paro departamental y pidió buscar alternativas de diálogo.

"Cuando escuché voces que hablaban de paro yo les dije no; de aquí para adelante no cuenten conmigo porque yo no voy a seguir maltratando la economía", añadió.