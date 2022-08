José Luis Santistevan: “Los cruceños estamos endurecidos frente a la injusticia que está cometiendo el Gobierno”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“Que Dios nos proteja a todos en esta jornada de confrontación”. Hay un elemento central, este es un paro cívico ciudadano, no es conformado, propuesto ni promovido por las estructuras de poder institucional ni económico, es decir un paro ciudadano para que los ministros informen bien a la opinión pública del Gobierno, porque parece que no conocen Santa Cruz de la Sierra, no conocen el departamento, manifestó el exsecretario de Autonomías de la Alcaldía cruceña.

En paro ciudadano se paralizan todos los que son obras, bienes y servicios, como; supermercados, mercados, prestaciones de servicios, y aunque el Gobierno haya puestos las instituciones públicas dependientes del poder ejecutivo a trabajar, pero no hay gente ni usuario quien lo atienda, por eso el transporte por eso sale, porque no tienen pasajeros, es decir que hay una parálisis casi total, aseveró el constitucionalista.

Ahora, eso decir que un 90 por ciento están trabajando es engañarlo al país y engañarse el Gobierno, deberían reflexionar los ministros que están aquí, nunca antes se había visto el despliegue gubernamental con sus aliados en Santa Cruz para poder frenar, interferir y generar conflictos. Los paros ciudadanos son pacíficos, no nos olvidemos que las calles son de los ciudadanos, acotó Santistevan.

Esta es una protesta que se hace producto de un origen y hay dos agendas en esto, es importante informarle a la opinión pública. La agenda del Censo 2024 es la que genera a través del Decreto Supremo 4760 un conflicto y la detonante del paro.

Ayer, lunes, 8 de agosto, en una mesa técnica de Oruro porque son sus afines al Gobierno establecieron que se aprueba el Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2024, es decir con esto estamos cada vez más lejos de la concertación y eso es lamentable decirlo que quien genera la confrontación y la violencia en este país se llama gobierno del MAS, eso hay que decirlo con total claridad,

Porque como puede ser posible que el Gobierno espere que haya paro y confrontación para sentarse en una mesa a decidir, no han llegado a Santa Cruz y cuando lleguen también eso va ser un desastre, porque los va invitar a todos los que son afines, a sus aliados y el conflicto va a seguir.

“Llamó al Gobierno que no espere que se den estas medidas para que haya diálogo, porque el Gobierno está tomando el Censo como un factor político y ese es el gran problema de fondo”, remarcó Santistevan.

Los cruceños estamos endurecidos frente a la injusticia que está cometiendo el Gobierno, porque si ellos quisieran terminar el conflicto dirían nos sentamos en una mesa para definir cuándo se realiza el Censo y sacar una resolución eso es consenso, hacerlo con los que piensan diferente y no solo con sus aliados, ese es el tema de fondo, subrayó el exsecretario de Autonomías de Santa Cruz.

